Задържаха и обвиниха мъж, помогнал на чужденци да преминат незаконно през страната

Районната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняем В.М., на 22 г., български гражданин, за това, че на 10.08.2025 г. на автомагистрала „Тракия" на км 189, в землището на община Чирпан, област Стара Загора, в посока към София, с цел да набави за себе си имотна облага - пари, противозаконно е подпомогнал седем граждани на Мароко да преминават през страната в нарушение на закона, съобщиха от държавното обвинение.

Деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Ленд Роувър". Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

На 10 август 2025 г. В. М. управлявал лек автомобил с английска регистрация с неустановен към момента собственик. Той стигнал с колата до гориста местност, намираща се близо до границата на България с Турция. Там качил в автомобила седем граждани на Мароко. Според уговорката всеки един от чужденците трябвало да плати по 3000 евро за транспортирането през страната. Парите щели да бъдат изпратени от техен представител в Турция.

При движението на автомобила по автомагистрала „Тракия", на км 189, колата била спряна за проверка от полицейски служители от ОД на МВР - Стара Загора. При извършената проверка е установено, че в нея се намирали чужденците, представили се за граждани на Мароко.

В. М. не е осъждан. Районната прокуратура в Стара Загора ще внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него. Извършват се активни действия по разследването.