ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте къде в София няма да има вода на 13 август

Времето София 25° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21089236 www.24chasa.bg

Патриарх Даниил ще отслужи архиерейска вечерня в храм „Успение Богородично“ в Ихтиман

896
Патриарх и Софийски митрополит Даниил СНИМКА: Св. Синод на БПЦ

Софийският митрополит и български патриарх Даниил ще отслужи архиерейска вечерня с молебен канон, посветен на Пресвета Богородица, в храм „Успение Богородично" в град Ихтиман. Това съобщават на своите сайтове Софийската света митрополия и Община Ихтиман. Вечернята ще започне в 18 часа.

Храмът „Успение Богородично" е основан през 1835 година и е приютил първото училище в града. Изгорен е през 1877 г., но е възстановен с помощта на цялото население на Ихтиман, съобщава местната администрация на официалната си страница.

Известно е, че храмът е създаден и осветен през 1835 година, според запазен надпис над западната врата. Главни инициатори за изграждането му са били дядо Ласко и Спас – настоятели и големи дарители. За строежа е помогнал и Станоя Балабанов.

През месец март тази година Софийският митрополит и български патриарх Даниил отслужи Преждеосвещена света литургия в този храм.

Патриарх и Софийски митрополит Даниил СНИМКА: Св. Синод на БПЦ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)