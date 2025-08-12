До 2000 лв глоба за "Райън еър", ако има дискриминация срещу детето в инвалидна количка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Комисията за защита от дискриминация се самосезира за случая със сваленото дете с инвалидна количка, която предизвика проблем между семейство и авиокомпанията на "Райън еър", предава Нова тв.

Семейството е било свалено от пилота преди полет до Тулуза през Бергамо на "Райън еър". Причината - количката на момчето не отговаряла на условията за безопасност заради батерията.

Съставът ще се произнесе по антидискриминационното законодателство - ако има такива, ще бъдат наложени наказания - глоба за физическо лице и имуществена санкция за юридическо лице, разказа пред Нова тв

председателката на комисията Елка Божкова.

Тя обясни, че глобата за физическо лица е от 250 до 2000 лв, а имуществената санкция за юридическо лице - от 200 до 2000 лв.

Според Елка Божкова е по-важна моралната оценка, която компания може да понесе - тя ще бъде негативна.

Трябва да се изяснят фактите и обстоятелства по преписката. На мен ми се стори, че това представлява форма на дискриминация, каза още Божкова и поясни, че предвид ситуацията има някакво неравно третиране на едно и също лице.