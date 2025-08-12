ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте къде в София няма да има вода на 13 август

Рехабилитатор от "Пирогов" стана републикански шампион по стрелба с лък

924
Снимка: Пирогов

Мария Добрева - рехабилитатор в Клиниката по изгаряне и пластична хирургия на "Пирогов" спечели I-во място на Държавното Първенство на Открито. То се проведе между 8 и 10 август 2025 година в гр. Пловдив, съобщават от болницата.

Пироговският рехабилитатор стана Републикански шампион по стрелба с лък в дивизия компаунд, дистанция 50 метра.

Тази година организаторите се похвалиха с рекорден брой участници, записани за Държавното Първенство на Открито по Стрелба с Лък.

Държавните шампиони в дивизиите рекърв, компаунд, голлък и традиционен лък бяха определени в сериозна конкуренция между 219 състезатели от 18 клуба.

Снимка: Пирогов

