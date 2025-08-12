Полицаи ескортираха родилка от Добрич до Варна, за да роди дълго чакани близнаци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима пътни полицаи от Добрич и Варна помогнаха на родилка от Добрич да стигне навреме до АГ-болницата във Варна, където на 8 август се раждат близнаците Никола и Матей - дългоочаквани след три опита за инвитро.

Петя и Марчо Митеви от Добрич изминават труден път в борбата си за дете, но не се отказват.

"Извървеният път е много дълъг, но с мъжът ми не се отказахме. Щастлива съм, че родът има продължение", сподели развълнуваната майка пред Радио Варна, цитирано от Дир.

На 8 август семейството тръгва с кола от Добрич към Варна, но бъдещата майка разбира, че раждането е в ход и процесът напредва бързо. На изхода на града съпрузите виждат патрулка и Марчо спира, за да помоли за помощ.

Полицаят от Добрич Тодор Гроздев - многократно награждаван служител на сектор "Пътна полиция" - поема ролята на пилотна кола и съпровожда автомобила на Митеви до входа на Варна. Там екип от Областната дирекция на МВР-Варна, поема ескортирането до самата АГ-болница, познавайки по-добре улиците на морската столица, съобщават от ОД на МВР - Добрич.

Семейството изказва искрена благодарност към служителите на реда от двете области, както и към фондация "Искам бебе" и екипа на проф. Емил Ковачев - управител на лечебното заведение.

"Без помощта на полицаите колата ни едва ли щеше да стигне навреме до болницата", категорична е щастливата майка Петя Митева.

През юли 2-годишно дете беше спасено от полицейски екип на столичното Пето районно управление на МВР, след като погълнало от хапчетата на баща си и изпаднало в тежко състояние.

След инцидента, майката тръгнала към "Пирогов", но по пътя малката Дарина се влошила. Случайно срещнат полицейски екип помогнал на жената да стигне за 10 минути до спешната болница. Там лекарите успяват да спасят живота на момиченцето.