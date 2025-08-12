Спецполицейска акция се провежда на пътя Пазарджик - Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На територията, обслужвана от ОДМВР-Пазарджик, се провежда поредната и добре позната на участниците в движението планирана специализирана полицейска операция по метода „широкообхватен контрол", съобщи говорителят на полицията в града Мирослав Стоянов.

Той уточни, че действията се реализират в района на пътя Пазарджик-Пловдив, при разклона за село Говедаре. В акцията участват автопатрулни екипи на сектор „Пътна полиция" при ОДМВР-Пазарджик, РУ-Пазарджик, представители на Агенция "Митници", Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация", Агенция „Пътна инфраструктура", Областна дирекция "Инспекция по труда" и БГ ТОЛ.

Извършват се проверки на водачи на леки, лекотоварни, товарни и специализирани автомобили, както и на техните товари. Служителите на полицията проверяват активно водачите за употреба на алкохол, наркотични вещества, правоспособност и техническа изправност на автомобилите. За констатираните нарушения се съставят актове или фишове.

Останалите контролни извършват проверки съобразно своите компетентности. Съвместната акция продължава и към момента.