Продължава да гори пожарът над Сандански, каза за БТА директорът на горското стопанство в Сандански Симеон Ефремов. Той обясни, че има дълъг фронт от около два-три километра, който се обработва

Наблюдава се и минимално разрастване на периметъра на огъня. На терен са повече от 40 горски служители, над 20 пожарникари, както и доброволци от целия регион. В гасенето и днес ще се включат военни.

Пожарът над Сандански се разгоря отново в неделя, заради високите температури и силния вятър. Вчера в гасенето на пожара се включиха два самолета и хеликоптер.

Директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) в Благоевград комисар Валентин Василев каза вчера, че с цел дислоциране на сили и средства навреме днес опитите за погасяване на пожара край Илинденци ще започнат още рано сутринта. Василев информира, че теренът в района на пожара е труднопроходим. Не се достига с автомобили и изисква дълго време ходене. Той допълни, че днес отново се очаква помощ от въздуха.