92-годишен хвърли 19 200 лв. през прозореца си в Добрич

В Добрич 92-годишен мъж хвърли през прозореца си 19 200 лв. Това съобщиха от полицията.

На 11 август, около 19:30 часа е получен сигнал от 57-годишна жена от град Добрич. По нейни данни, неизвестен мъж, представящ се за служител на МВР, е позвънил на домашния телефонен номер на свекъра й и чрез въвеждане в заблуждение е успял да го убеди да предаде наличната сума пари.

Малко по-късно 92-годишният мъж хвърля през прозорец на апартамента си сумата от 19 200 лева.

По случая е образувано досъдебно производство.