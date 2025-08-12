ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия и Беларус със съвместни военни учения тази с...

Ученичка преби 11-годишно момиче на детска площадка в Кула

Валери Ведов

На детска площадка в градчето 13-годишна ритнала, скубала и ударяла шамари на 11-годишна Снимка: pixabay

Видинската прокуратура разследва случай на насилие над малолетна, извършено от друго малолетно момиче. Вчера в РУ на полицията в град Кула постъпил сигнал от социален работник за видеоклип, съдържащ кадри с насилие над малолетно момиче.

При разследването си служителите на реда изяснили, че видеото е било заснето привечер на 8 август. На детска площадка в градчето 13-годишна ритнала, скубала и удряла шамари на 11-годишна.

Установени са очевидци и местен жител, който заснел видеото. Предстои доклад на материалите по образуваната преписка в районна прокуратура на Видин. За днес в Кула по случая е свикан Координационен механизъм с експерти от компетентните институции.

