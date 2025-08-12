ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожарът над Илинденци обхвана Национален парк Пирин

Огънят в Пирин планина, който гори вече 19 ден навлезе на териториите на НП Пирин. Това заяви за БНТ директорът на парка Росен Баненски. Той е обхванал около 17 дка територии, които се намират високо в планината, а достигането до тях е изключително трудно заради голяма надморска височина и пресечения терен. Огнището гори силно и има голямо задимяване, което допълнително усложнява гасенено.

На място са пожарникари, горски, военни, паркова охрана и доброволци, които гасят с раници, защото техника не може да стигне до мястото на огнището.

