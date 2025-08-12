Претърсват жилища и офиси у нас по разследване за корупция с доставка на оръжие в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Акцията се провежда само дни, след като и.ф. главният прокурор Борислав Сарафов посети НСлС с офицери от софийския офис на ФБР

В изпълнение на молба за правна помощ на Националното антикорупционно бюро на Украйна екип от следователи извършва претърсвания и изземвания в жилища и офиси в София и страната, съобщават от прокуратурата.

Молбата е свързана с разследване на корупционни престъпления в Украйна, извършени при търговия с оръжие на завишени цени.

В претърсванията участват множество следователи от НСлС, служители на ГДБОП и жандармерията.

Действията в изпълнение на молбата за правна помощ се извършват под надзора на Върховна касационна прокуратура.

Само преди дни и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов посети националното следствие с офицери от софийския офис на ФБР.