Военни с техника участват и днес в гасенето на пожари в Пирин и община Сунгурларе (Снимки)

Военнослужещи от Сухопътните войски и хеликоптер и екипаж Военновъздушните сили (ВВС) участват в гасенето на пожари в Пирин и Община Сунгурларе и днес, 12 август. Това съобщиха пресцентъра на министерството на отбраната.

Два хеликоптера „Кугар" с екипажи от 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили участват в гасенето на големия горски пожар в Пирин планина.

Хеликоптерите излетяха в 07:55 ч. и в 08:49 ч. и вече се включиха в погасяването на огнища на пожара, в координация със служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

30 военнослужещи и 8 специализирани машини от формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията при пожари от 42-ри механизиран батальон - Ямбол, от състава на 2-ра Тунджанска механизирана бригада, под ръководството на старши лейтенант Васил Тодоров, се включиха в гасенето на пожара в Община Сунгурларе. Военнослужещите са на терен и действат по задачи за потушаване и ограничаване разпространението на пожара в района на селата Славянци и Скала. На място е и командирът на 42-ри механизиран батальон подполковник Иван Иванов.

Продължават действията и на военнослужещите от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване, Благоевград в гасенето на пожара в Пирин. На терен са 20 военнослужещи с 4 единици техника. Под ръководството на лейтенант Йордан Стойчев военнослужещите действат във високата част към билото, където правят просеки, за да ограничат пожара и да не допуснат навлизането на огъня на територията на Национален парк „Пирин". За координиране действията по гасенето на пожара на място е и командирът на 3-то бригадно командване полковник Кирил Спаневиков.