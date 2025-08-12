ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия и Беларус със съвместни военни учения тази с...

Познат на полицията задигна растителни препарати за 3000 лв. от стопанство в Пловдивско

24 часа Пловдив онлайн

Районното в Раковски Снимка: Радко Паунов

Друг открадна електрожен и ръчна количка от имот в с. Борец

Извършители на две кражби са разкрити и задържани от криминалисти на РУ-Раковски, съобщават от полицията. Единият е познат на органите на реда и в конкретния случай е задигнал растителни препарати за около 3000 лева от селскостопанска база в село Шишманци. По първоначални данни мъжът влязъл противозаконно в земеделското хале в периода 7-11 август.

Издирването на другия крадец започнало по сигнал от собственик на частен имот в село Борец, който установил, че му липсват електрожен, ръчна количка и друг инвентар на обща стойност около 2000 лева. При проведените оперативни действия станало ясно, че посегателството е дело на криминално проявен и осъждан местен жител, от когото са иззети част от откраднатите вещи.

Документирането на двете досъдебни производства продължава под наблюдение на прокуратурата.

Районното в Раковски

