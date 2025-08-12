Хипопотами джуджета са новите жители в Софийския зоопарк

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Софийския зоопарк, в зоната на гигантите, се намира най-новата двойка хипопотами.

Тези хипопотами са джуджета, които често се бъркат от посетителите с малки бебета на големия хипопотам.

Пигмеите хипопотами основно се хранят основно с люцерново сено, както и с комбиниран фураж, под формата на гранули. Плодовете се избягват, тъй като животните са предразположени към напълняване.

„Лота пристигна от Хърватия преди около половин година, в момента е на 2 години, тежи около 180 кг и заедно с нея, преди около месец, получихме от Атина мъжко хипопотамче, което е на около година и тежи близо 100 кг – той се казва Майло“, казва д-р Марин Йосифов пред бТВ.

И обяснява, че пигмеите хипопотами са по-близки до тапирите, отколкото до хипопотама.

„Те са животни, които не раждат във водата, също така не могат да плуват. Те обитават горски, сенчести и блатисти места. Характерно за тях е, че завиват доста висока скорост – до около 30 км/ч“, уточни още д-р Йосифов.

Жегите не спират хипопотамите пигмеи да приемат гостите си на открито.

Въпреки това, те са чувствителни към слънцето и през горещите дни получават специални грижи, за да са в добра форма и да останат жизнени.