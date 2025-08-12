Съветът за административна реформа обсъди дългогодишни проблеми на общините

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съветът за административна реформа постави за обсъждане дългогодишни проблеми на общините. Това съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

На свое редовно заседание участниците в САР, ръководен от вицепремиера Атанас Зафиров, обсъдиха постъпили доклади от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

С тях от НСОРБ настояват за промени в стандартите за делегираните от държавата дейности, актуализацията на Методиката за изчисляване на средствата за заплати по групи общини, както и промени, свързани с труда на органите на изпълнителната власт.

В хода на дискусията стана ясно, че методиката за изчисляване на средствата за заплати по групи общини датира от 2004 г. и вече 21 години не е променяна. Проблем за местната власт представлява привличането на ИТ специалисти и кадри с висока експертиза.

Докладван бе и напредъкът от дейността на работната група, извършваща анализ на законодателната рамка, свързана с въведения от средата на тази година единен електронен трудов запис. Припомняме, че от юни тази година хартиената трудова книжка стана електронна, а Националната агенция за приходите (НАП) поддържа регистър на заетостта.

В хода на дискусията бе поискано работната група да продължи своята дейност, а в нея да бъдат включени и представители на Националния статистически институт (НСИ), за които също е важна информацията от единния електронен трудов запис.

Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ, благодари за изключително бързата реакция на представителите на САР, който постави във фокуса на вниманието нерешени проблеми с повече от 20 годишна давност.