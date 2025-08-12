ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иван Пешев към младежи: Вашите идеи и упоритост са двигател за прогреса

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев Снимка: Министерство на младежта и спорта

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев поздрави всички младежи по случай 12 август – Международния ден на младежта. Това съобщиха от пресцентъра на министерството.

"Скъпи млади хора,

За мен е удоволствие Ви поздравява по повод 12 август – Международния ден на младежта! 

Това е ден, в който светът обръща поглед към Вашата енергия, креативност и смелост да променяте средата около себе си. Ден, в който с гордост отбелязваме приноса Ви за развитието на нашата страна – в спорта, науката, изкуството, предприемачеството и обществения живот.

Вашите идеи и упоритост са двигател за прогреса на България. Министерството на младежта и спорта е последователен партньор в подкрепата на инициативи, кампании и проекти, които Ви дават възможност да разгърнете потенциала си.

В рамките на водените политики е създаването и изграждането на пространства за млади хора. Към момента на територията на страната функционират младежки центрове, като поетапно се разкриват и нови такива.

С екипа ми създаваме нова програма, която ще даде възможност на функциониращите младежки центрове да получат допълнително финансиране за изпълнение на младежки дейности.

Вярвам, че чрез Вашата активност, солидарност и стремеж към знание ще продължите да изграждате по-силни, по-сплотени и по-устойчиви общности.

Пожелавам Ви здраве, смелост и увереност по пътя към мечтите Ви. Бъдете дръзки в целите си, отговорни в действията си и вдъхновяващи за околните.

Честит празник!", гласи посланието.

