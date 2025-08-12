Претърсваните офиси са на "Сейдж Консултантс" АД, собственикът й - с имение в Бевърли Хилс

Претърсваните офиси по искане на украинските власти са на фирма "Сейндж Колсултантс" АД, научи "24 часа". Фирмата е една от най-големите оръжейни търговци у нас. Тя е собственост на бизнесмените Ганчо Христов и Христо Христов. Сигналът на украинските власти е, че оръжейната компания е заобиколила санкциите срещу Русия. Според разследващи те са продавали оръжие както на Украйна скъпо, така и на Русия.

За двамата собственици се знае малко. Името на Христо Христов нашумя през 2019 г., когато се разбра, че е купил имение в Бевърли Хилс на стойност 34,6 млн. долара.