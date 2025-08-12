ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия и Беларус със съвместни военни учения тази с...

Времето София 32° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21090514 www.24chasa.bg

Претърсваните офиси са на "Сейдж Консултантс" АД, собственикът й - с имение в Бевърли Хилс

Ана Михова

[email protected]

14320
Имението на Христо Христов в Бевърли Хилс

Претърсваните офиси по искане на украинските власти са на фирма "Сейндж Колсултантс" АД, научи "24 часа". Фирмата е една от най-големите оръжейни търговци у нас. Тя е собственост на бизнесмените Ганчо Христов и Христо Христов. Сигналът на украинските власти е, че оръжейната компания е заобиколила санкциите срещу Русия. Според разследващи те са продавали оръжие както на Украйна скъпо, така и на Русия. 

За двамата собственици се знае малко. Името на Христо Христов нашумя през 2019 г., когато се разбра, че е купил имение в Бевърли Хилс на стойност 34,6 млн. долара. 

Имението на Христо Христов в Бевърли Хилс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)