От сряда режим на водата в Северната индустриална зона на Ловеч

В Северната индустриална зона на Ловеч се въвежда режим на водата, съобщава на сайта си ВиК АД. Мярката се налага заради продължителното засушаване, силното намаляване на дебита на водоснабдителна група „Черни Осъм" и водоизточниците за града. Режимът влиза в сила от сряда, 13 август, като водоподаването ще бъде преустановявано от 22:00 до 6:00 ч. Ще бъдат засегнати обектите след бензиностанция „Лукойл" – по булевардите „Освобождение" и „Мизия", както и в района на гара „Север", съобщава БТА..

От ВиК АД предлагат още да се въведат ограничения във водоползването за питейно-битови нужди и забрана за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и автомобили с питейна вода.

За БТА управителят на водоснабдителното дружество в Ловеч инж. Данаил Събевски каза, че на този етап няма да бъдат засегнати абонатите в жилищни комплекси. В момента дебитът на водоизточника „Черни Осъм" е 350 литра в секунда и при такъв винаги са почвали проблемите, уточни той. Събевски допълни, че тази година във ВиК – Ловеч е направено доста – намалено е налягането, прехвърлени са водопроводи и резервоари, и загубите на вода са намалели с една трета.

Магистралният водопровод „Черни Осъм" захранва градовете Ловеч, Плевен и Троян. В Плевен режим на водата е въведен от края на юли.

В четвъртък в Министерството на регионалното развитие и благоустройството предстои среща по проблемите с водоснабдяването, съобщи още управителят на ВиК АД – Ловеч.