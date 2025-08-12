Арестуваха мъж, запалил пожар в опит да претопи кабели в местността „Джанков дол"

Арестуваха 25-годишен мъж заради пожар в сухи треви и стърнища в района на плевенското село Буковлък. Той обгарял кабели за желязо, и по непредпазливост предизвикал пожара.

Повече от 200 декара ниска растителност, храсти и сухи треви изгоряха в понеделник поради небрежност. Инцидентът е бил регистриран в 12:07 часа. На мястото на пожара са изпратени три пожарни автомобила. Огънят тръгнал от местността „Джанков дол" и бързо се разпространил.

Огънят преминал през непроходимо дере, а така труднодостъпният район е затруднил гасенето. В резултат на професионалната реакция на спасителните екипи пламъците са локализирани, съобщи НОВА.

Пожарът е ликвидиран. Няма пострадали хора. Спасени са къщите и вилите в района. Опазена е и 400 дка широколистна гора. След извършен оглед и разследване на служители от Първо РУ – Плевен е установен като заподозрян 25-годишен от селото. Според разследването той е запалил събрани кабели, за да добие вторични суровини. Задържан е с мярка за срок до 24 часа. Ще му бъде наложена парична глоба в размер на 1000 лева.