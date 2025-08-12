Летовници в шок - военен дрон изплува на плаж в Созопол (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Военен дрон е изплувал на плаж "Хармани" в Созопол тази сутрин и е оставил в шок ранобудни туристи.

Новината бе разпространена в социалните мрежи, а малко по-късно днес потвърдена от Информационния център на МО.

На страницата си във фейсбук от МО уточняват, че по счупените крила и раковините по корпуса може да се предположи, че безпилотният летателен апарат е престоял във водата няколко месеца.

На място е изпратен модул за обезвреждане на невзривени боеприпаси от Военноморска база Бургас от състава на Военноморските сили. Военнослужещите са извършили разузнаване и обезвреждане на намерения дрон, обясниха от пресцентъра на МО.

Дронът е открит от плажуващи, които са подали сигнал на телефон 112. На мястото са пристигнали полицаи, които са отцепили района, се казва в съобщението на военните.

Все още не е ясно как военният дрон се е озовал на един от най-посещаваните плажове не само в Созопол, но и по Южното Черноморие и дали има връзка с войната в Украйна.

Според запознати подобни безпилотни летателни апарати се използват за пренасянето на взривни вещества.