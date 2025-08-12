ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия и Беларус със съвместни военни учения тази с...

Времето София 32° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21090585 www.24chasa.bg

Шофьор "прелетя" с 203 км/ч по магистрала „Струма“

4336
АМ "Струма" СНИМКА: Архив

Хванаха шофьор, управлявал с 203 км/час при разрешени 120 на АМ „Струма", съобщиха от полицията.

Специализирана операция е проведена в региона през миналата седмица. Проверени са 612 моторни превозни средства, в това число 19 товарни над 3,5 тона и 772 лица.

Съставени са 40 акта за установяване на административни нарушения, 168 фиша и 1818 електронни фиша.

Най-драстичното нарушение е установено на автомагистралата - в района на Перник. Водач със старозагорска регистрация е минал със скорост 203 км при разрешени 120.

Установени са трима водачи с алкохол - 0,6, 2,01 и 2, 22 промила и един след употреба на наркотични вещества. Връчени са около 100 електронни фиша и са платени на ПОС терминал 20 броя, пише dariknews.

Органите на КАТ са засекли трима неправоспособни водачи и са издали три заповеди за прилагане на принудителни административни мерки. Засиленият контрол продължава.

АМ "Струма" СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)