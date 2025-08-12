Шофьор "прелетя" с 203 км/ч по магистрала „Струма“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хванаха шофьор, управлявал с 203 км/час при разрешени 120 на АМ „Струма", съобщиха от полицията.

Специализирана операция е проведена в региона през миналата седмица. Проверени са 612 моторни превозни средства, в това число 19 товарни над 3,5 тона и 772 лица.

Съставени са 40 акта за установяване на административни нарушения, 168 фиша и 1818 електронни фиша.

Най-драстичното нарушение е установено на автомагистралата - в района на Перник. Водач със старозагорска регистрация е минал със скорост 203 км при разрешени 120.

Установени са трима водачи с алкохол - 0,6, 2,01 и 2, 22 промила и един след употреба на наркотични вещества. Връчени са около 100 електронни фиша и са платени на ПОС терминал 20 броя, пише dariknews.

Органите на КАТ са засекли трима неправоспособни водачи и са издали три заповеди за прилагане на принудителни административни мерки. Засиленият контрол продължава.