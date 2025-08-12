Започна разследване на тежката катастрофа край Маломирово, при която загина офицер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Под ръководството на Военноокръжна прокуратура-Сливен се водят действия по разследване на тежката катастрофа от 11 август, отнела живота на български офицер близо до разклона за с. Маломирово, обл. Ямбол. Това съобщиха от пресцентъра на Военноокръжна прокуратура.

На 11 август, около 16:50 ч., на пътя Елхово - Бургас е възникнал тежък сблъсък между военен автомобил, управляван от военнослужещия старши сержант Г.Г., и лек автомобил, управляван от гражданско лице. Във военния автомобил е пътувал и капитан Н.И.

При произшествието капитан Н.И. е изпаднал от военния автомобил и е бил затиснат от него. Той и водачите на двата автомобила незабавно са транспортирани до МБАЛ „Свети Пантелеймон"- град Ямбол, където офицерът по-късно е починал.

По случая е образувано досъдебно производство за изясняване на причините за настъпилото пътнотранспортно произшествие. Извършен е оглед на мястото, провеждат се разпити на свидетели и други следствени действия.

Разследването по случая се извършва под надзора на прокурор от Военноокръжна прокуратура-Сливен от органите на РС „Военна полиция"-град Сливен.