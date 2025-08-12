Намериха куче с прободна рана на врата, обвиняват 26-годишен мъж

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

26-годишен мъж от Перник е задържан за умишлено нараняване на куче, съобщиха от полицията.

Според информацията, подадена вчера на телефон 112 от 38-годишна жителка на Перник, нейният съсед открил куче с рана в областта на врата на ул. „Симеоновград". Животното е живо и днес му предстои операция.

По данни на живущите в района извършител на деянието е 26-годишен местен жител, който е задържан за до 24 ч. с полицейска мярка.

Образувано е досъдебно производство и действията по разследването продължават.