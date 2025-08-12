ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия и Беларус със съвместни военни учения тази с...

Времето София 32° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21090896 www.24chasa.bg

Намериха куче с прободна рана на врата, обвиняват 26-годишен мъж

960
Куче - снимката е илюстративна. Снимка: Архив

26-годишен мъж от Перник е задържан за умишлено нараняване на куче, съобщиха от полицията.

Според информацията, подадена вчера на телефон 112 от 38-годишна жителка на Перник, нейният съсед открил куче с рана в областта на врата на ул. „Симеоновград". Животното е живо и днес му предстои операция.

По данни на живущите в района извършител на деянието е 26-годишен местен жител, който е задържан за до 24 ч. с полицейска мярка.

Образувано е досъдебно производство и действията по разследването продължават.

Куче - снимката е илюстративна. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)