46-годишна жена от Девин е измамена с 6000 лева чрез мобилно приложение

Полицията разследва случай на измама чрез мобилното приложение „WhatsApp" в Девин. 46-годишна жена твърди, че с нея чрез приложението се свързал неизвестен с чуждестранен телефонен номер с немски код.

Въвел е в заблуждение и под заплахи за нея и семейството ѝ я убедил да извърши банкови преводи на сумата от 6 000 лева. Жената била манипулирана с твърдения, че на границата има куфар с пари от незаконни дейности, регистриран на нейно име, и че може да бъде арестувана, ако не преведе сумата за „уреждане на проблема". По случая тече проверка.