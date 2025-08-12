ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Три жени упоиха и обраха турист в Бразилия. Той: О...

Времето София 31° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21091063 www.24chasa.bg

46-годишна жена от Девин е измамена с 6000 лева чрез мобилно приложение

Валентин Хаджиев

[email protected]

6876
Неизвестен мъж се свързал с девинчанката чрез мобилното приложение и я заблудил да преведе общо 6000 лева. Снимка: Архив

Полицията разследва случай на измама чрез мобилното приложение „WhatsApp" в Девин. 46-годишна жена твърди, че с нея чрез приложението се свързал неизвестен с чуждестранен телефонен номер с немски код.

Въвел е в заблуждение и под заплахи за нея и семейството ѝ я убедил да извърши банкови преводи на сумата от 6 000 лева. Жената била манипулирана с твърдения, че на границата има куфар с пари от незаконни дейности, регистриран на нейно име, и че може да бъде арестувана, ако не преведе сумата за „уреждане на проблема". По случая тече проверка.

Неизвестен мъж се свързал с девинчанката чрез мобилното приложение и я заблудил да преведе общо 6000 лева. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)