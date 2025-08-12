5-ма кандидати са допуснати до конкурса за шеф на РУО-София- град

Петима са допуснатите кандидати до конкурс за началник на Регионалното управление на образованието (РУО) в София-град, съобщават от РУО в София-град в сайта си.

В съобщението, цитирано от БТА, се посочва, че конкурсната комисия, определена със заповед от 29 юли 2025 г. на министъра на образованието и науката, реши, че допуска до конкурс кандидатите: Клара Арабаджиева, Вяра Богатева, Елеонора Лилова, Филип Филипов и Вера Влахова.

"Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 19 август 2025 г. от 9:30 ч. в зала 2, етаж 7 в сградата на Министерството на образованието и науката, на бул. „Княз Дондуков" 2А. При явяването си е необходимо кандидатите да носят документ за самоличност. Интервюто с допуснатите след теста кандидати ще се проведе в същия ден", се уточнява в съобщението.

Има и списък на документите, които кандидатите трябва да познават и използват. Сред документите са Закон за предучилищното и училищното образование, Закон за професионалното образование и обучение, Административнопроцесуален кодекс, Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване, Закон за обществените поръчки и Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, Закон за държавния бюджет на Република България за 2025 г., Правилник за устройството и функциите на Регионалните управления на образованието, Закон за държавния служител и други.

Конкурсната комисия е решила да не допусне двама кандидати за участие в конкурса за началник на РУО в София-град. Това са Анна Гумас и Силвия Златанова.

Сега началник на Регионалното управление на образованието в София-град е Ваня Кастрева, която е родена на 5 януари 1960 г. в София, пише в сайта на РУО в София-град.