Съдът поряза 39-годишния Никола, пребил жестоко клошар в Пловдив

Много съжалявам, признавам се за виновен, каза той пред съда

В ареста остава 39-годишният Никола Калчев от Пловдив, обвинен в причиняването на средна телесна повреда на клошар, който пребил пред блока си. Той обжалва задържането си, но съдия Петко Минев потвърди мярката му за неотклонение.

"Много съжалявам, признавам се за виновен и моля за по-лека мярка", каза Никола Калчев пред магистратите. Докато съдебната охрана го водеше към залата мъжът се обърна към журналистите с думите: "Толкова ли съм интересен".

Както "24 часа" вече писа, побоят, за който е обвинен Калчев, стана на 29 юли. Той поканил в дома си 47-годишен скитник, с когото се познавали, но преди да влязат в блока, го нападнал. Домакинът нанесъл множество удари с юмруци, ритници и дървена летва на госта си. След това в апартамента му го изкъпал и му дал хляб. Малко по-късно двамата излезли и се качили в такси. Никола изхвърлил по-възрастния мъж от колата на моста на бул. "Васил Априлов", а полицията го открила там в безпомощно състояние.