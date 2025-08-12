ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Три жени упоиха и обраха турист в Бразилия. Той: О...

Времето София 31° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21091228 www.24chasa.bg

Съдът поряза 39-годишния Никола, пребил жестоко клошар в Пловдив

Мая Вакрилова

[email protected]

2900
Съдебната охрана води Никола Калчев в залата. Снимка: Мая Вакрилова

Много съжалявам, признавам се за виновен, каза той пред съда

В ареста остава 39-годишният Никола Калчев от Пловдив, обвинен в причиняването на средна телесна повреда на клошар, който пребил пред блока си. Той обжалва задържането си, но съдия Петко Минев потвърди мярката му за неотклонение. 

"Много съжалявам, признавам се за виновен и моля за по-лека мярка", каза Никола Калчев пред магистратите. Докато съдебната охрана го водеше към залата мъжът се обърна към журналистите с думите: "Толкова ли съм интересен". 

Както "24 часа" вече писа, побоят, за който е обвинен Калчев, стана на 29 юли. Той поканил в дома си 47-годишен скитник, с когото се познавали, но преди да влязат в блока, го нападнал. Домакинът нанесъл множество удари с юмруци, ритници и дървена летва на госта си. След това в апартамента му го изкъпал и му дал хляб. Малко по-късно двамата излезли и се качили в такси. Никола изхвърлил по-възрастния мъж от колата на моста на бул. "Васил Априлов", а полицията го открила там в безпомощно състояние.

Съдебната охрана води Никола Калчев в залата.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)