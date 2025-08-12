3 години военните не ползват система за гасене на пожари за 6,7 млн. евро, закупена в последните дни на правителството на Кирил Петков

Депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев: Черен пример за разхищение на публични средства

Три години Военновъздушните сили не ползват вече системата за гасене на пожари от въздуха Guardian, която е закупена за самолетите "Спартан". Това става ясно от отговор на министъра на отбраната Атанас Запрянов до депутата от ГЕРБ и шеф на отбранителната комисия на парламента Христо Гаджев.

"През 2022, правителството Петков купува система за гасене на пожари от самолетите Спартан за близо 7 млн евро.

Три години по-късно тя не може да бъде въведена в експлоатация. Евентуално на четвъртата ще може, но пък има съмнения за нейната ефективност. Тук логичният въпрос е защо въобще е купена? Но надали ще получи някога отговор...

Тази авантюра е черен пример на правителствено разхищение на публични средства и следва да бъде сериозно отчетена при сегашните инициативи за закупуване на летателна техника за гасене на пожари", написа Гаджев във фейсбук като коментар на отговора на министъра на отбраната Атанас Запрянов.

Системата Guardian е закупена по споразумение между правителството и италианската компания "Леонардо", която е производителят на самолетите "Спартан". То е сключено на 21 юни 2022 година. Това е един от последните дни на правителството на Кирил Петков. На следващия ден то е свалена при първия в историята на България успешен вот на недоверие срещу кабинет. А десетина дни по-рано управляващата коалиция бе напуснато от ИТН.

Стойността на договора за системата Guardian е била 6,7 млн. евро, става ясно от отговорите на министър Запрянов. Като освен самата система е било включено и обучение на пилоти как да се пускат контейнерите с вода от въздуха. То е приключило през август 2023 година.

След приключването на обучението ВВС са направили анализ и са изтъкнали, че системата се ползва само при редица ограничения за височината на полета, скоростта на самолета, а и в радиус от 800 метра от пускането на водните бомби не трябва да има хора или къщи. Освен това в обучението българските пилоти са летели в смесен екипаж с италианци, но така и не са извършвали сами мисията. Като към първи август двамата единствени пилоти във ВВС, които са били обучени, все още не са достигнали условията, за да могат да изпълнят задача по пускане на товар от въздуха. А ползването на системата Guardian, която всъщност представлява картонени контейнери с вода, се води именно десантиране на товар от въздуха. Допълнително и от пожарната все още не са разработили правила за безопасност, които били нужни на ВВС, за да ползват системата, пише министърът на отбраната.