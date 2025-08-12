ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Три жени упоиха и обраха турист в Бразилия. Той: О...

Бизнесмените Христови разследвани и за доставка на оръжие и боеприпаси за мексиканския картел "Халиско"

Ана Михова

[email protected]

Това имение в Бевърли Хилс е собственост на Христо Христов

Освен по съдебна поръчка от Украйна, оръжейниците Ганчо Христов и Христо Христов, собственици на "Сейдж  Консултантс" АД, са разследвани от нашата прокуратура за доставка на оръжие и боеприпаси за мексиканския картел "Халиско", научи "24 часа". 

Преди дни стана ясно, че по искане на американските власти по рано тази година в Испания  бил задържан българинът Петър Мирчев, по обвинение за доставка на 50 автомата "Калашников" и 140 000 патрона на наркокартела в Мексико.

Българските служби проверяват оперативните данни, че автоматите и боеприпасите са закупени от Мирчев от фирмата на българските оръжейни търговци Генчо Христов и Христо Христов.

Петър Мирчев  възнамерявал да снабди "Халиско" и с дронове, както и с противотанкови оръжия, твърдят служители на спецслужбите. 

Мексиканският наркокартел е обявен от САЩ за терористична организация.

Днешната акция на българското следствие в офиси и жилища на собствениците на оръжейната фирма се случва броени дни след като и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов посети НСлС заедно с офицери от офиса на американското ФБР в София.

