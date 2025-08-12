ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иззеха 51 кашона с райски газ и латексови балони от 2 коли край Черноморец

Тони Щилиянова

[email protected]

1252
Иззетите кашони с райски газ

Голямо количество райски газ, както и латексови балони, са намерени и иззети в два леки автомобила, паркирани в местността "Аклади" край Черноморец от служители на сектор "Икономическа полиция" при ОДМВР Бургас и Районно управление - Созопол. Двата автомобила - "Дачия Докер", със софийска регистрация и "Рено Крио", със софийска регистрация, са стопанисвани от 35 годишен мъж.

В "Дачията" са открити и иззети 51 кашона, всеки с по шест флакона, съдържащи райски газ с вместимост 670 гр. и 50 флакона с вместимост 2 000 гр. отново с райски газ / диазотен оксид/. В "Реното" са намерени и иззети 12 флакона по 670 гр. и 3 флакона по 2000 гр. с райски газ.

И в двата автомобила са открити множество латексови балони, предназначени за разпространяване на райски газ по Южното Черноморие. Откритите вещи са иззети и задържани, образувана е преписка по описа на ОДМВР - Бургас с цел установяване произхода на райския газ.

