Пожарът над Илинденци засегна 15 дка от Национален парк "Пирин"

Огънят над село Илинденци е навлязъл на територията на Национален парк "Пирин". Засегнати са около 15 декара. Това каза за БТА директорът на Националния парк Росен Баненски. "В момента на терен гасим по посока границата на Национален парк "Пирин" лекото навлизане на пожара, което стана вчера заради усилването на вятъра. Навлизането стана по посока връх Конски кладенец. На този етап точни цифри на засегнатата площ нямаме, но се предполага, че са обхванати около 10-15 декара", поясни директорът.

По информация на Баненски, огънят се разпространява наземно в трудно достъпен терен. "Искаме да ограничим пожара и да не му дадем възможност за разпространение. Фронтът е голям и в района е задимено. Към този момент огънят е низов, но постоянно се палят различни дървета и се надяваме пожарът да не стане върхов", коментира още директорът на Националния парк.

На територията на парка гори иглолистна черна борова и бяла борова гора. Засегнати са храстови, дървесни видове, тревна настилка. "В момента помощта, която може да дойде, е единствено с гасене по въздуха. И вчера и днес имаме такава помощ", каза Росен Баненски.