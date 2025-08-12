Учебен хотел в Сандански стана база за пожарникарите, които работят в Пирин.

Учебният хотел на Земеделската професионална гимназия "Климент Тимирязев" в Сандански осигурява подслон на пожарникарите, участващи в потушаването на пожара в Пирин планина. Това съобщи директорът на гимназията Емил Терзийски. Учебното заведение стана първото у нас със собствен хотел, където се обучават възпитаниците. Изгражда си и собствена мандра и винарна.

Кметът на Сандански Атанас Стоянов разговарял с директора Терзийски и е питал дали може да се ползва хотела. "Без никакво колебание и с голямо удоволствие създадохме организация за настаняването им, както и за приготвяне на вечеря. Готови сме да предоставим домакинство и за следващите вечери, но се надяваме те да бъдат колкото се може по -малко!", коментира Емил Терзийски.