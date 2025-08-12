Петима възпитаници на Математическата гимназия във Варна спечелиха престижни награди, един от тях е в Топ 10 на света по информатика

Петима възпитаници на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон" бяха отличени днес от общинската администрация с грамоти за постигнати високи резултати на международни олимпиади по математика, информатика, лингвистика, география и физика през годината.

Отличен беше Веселин Маркович, който тази година завърши гимназията и прибави нови два медала в колекцията си от най-високи отличия - сребърен медал от Международната олимпиада по математика, която се проведе в Австралия от 10 до 20 юли 2025 г. За трета поредна година Маркович е част от националния отбор по математика, като в предишните олимпиади е спечелил два бронзови медала.

Наградите връчи изпълняващийт функцията кмет Павел Попов.

Последното отличие, с което се окичи, е златен медал от Международната олимпиада по информатика в Боливия (23 юли - 3 август 2025 г.) - най-престижното световно състезание по информатика. За трета поредна година той е в националния отбор по информатика, като в предишните олимпиади е спечелил сребърен и бронзов медал.

На световния форум българският национален отбор се представи триумфално в трудната надпревара с 330 национални състезатели от 86 държави в света и спечели 2 златни и 2 сребърни медала. Това е най-доброто българско представяне в историята на Международната олимпиада по информатика, като в неофициалното отборно класиране българските ученици са на четвърто място в света.

Веселин Маркович е носител на награда „Варна" за 2024 година "Ученик на годината" в областта на общообразователната подготовка. Той е вече в Топ 10 на света по информатика и ще продължи образованието си в Швейцария.

Павел Василев, ученик в 11 клас за предстоящата учебна година, спечели бронзов медал от Международната олимпиада по лингвистика, която се проведе в Китайско Тайпе от 21 до 26 юли 2025 г. Той направи не само своя собствен дебют на световния форум, като се класира в националния отбор по лингвистика, но стана и първият представител на МГ „Д-р Петър Берон" в отбора от 2022 г. насам. Негов ръководител е Росица Русева.

Учениците на варненската Математическа гимназия Звездемир Пенев и Николай Костадинов са двама от общо тримата български представители – носители на сребърни медали от Международната олимпиада по география в Тайланд (26 юли - 1 август 2025 г. ). Те направиха едно от най-добрите участия на България в турнира, който тази година събра ученици от над 50 държави.

Единият от отличените днес - Николай Костадинов, който за втори път е част от националния отбор по география, е и тазгодишният носител на награда „Варна" – „Ученик на годината" в областта на хуманитарните науки. Днес той отсъстваше заради участие в международна образователна програма в Европа, наградата получи неговата майка.

Отличен беше и още един ученик на МГ „Д-р Петър Берон" – деветокласникът Светослав Арабов - бронзов медалист от Международната олимпиада по физика, която се проведе във Франция от 17 до 25 юли 2025 г. В момента Светослав е в Индия, като член на националния отбор по астрономия и астрофизика за Международната олимпиада, която започна на 11 и ще продължи до 21 август. Наградата получи неговият баща.

Отборът на България постигна блестящо цялостно представяне на индивидуалното състезание, спечелвайки два златни, два сребърни и два бронзови медала, както и две почетни грамоти. В класирането по държави в индивидуалната надпревара България остана втора, само на една точка след Великобритания.