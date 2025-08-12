Напредва ремонтът на ул. „Оборище“ в Шумен, който се планира да приключи до края на месец октомври. Обектът е част от капиталовата програма на общината. Там се въведе временна организация на движението от 8 юли до 31 октомври. Строителната площадка се откри на 7 юли.

Към момента строително-монтажните дейности са с планирания по работния график напредък. Санира се подпорната стена на улицата, срещу хотел „Шумен“, която не е ремонтирана от 1989 г. Впоследствие тя ще бъде облицована с ново каменно покритие. Извършени са земните работи по самото трасе на улицата и частично са положени бордюри и каменен слой. На обекта ще се изпълнят също пътни и асфалтови дейности, ще се направят нови тротоари, ще се подменят ВиК връзки, шахти и електрически трасета, ще се извърши и хидроизолация. В проекта се предвижда оформянето на паркинг, възстановяване на сечението на улицата и запазване на дърветата. На цялата улица е предвидено ново градско осветление, както и цялостно облагородяване на градската среда.

Ремонтът съвпада с началото на ремонтните дейности по цялостната реконструкция на бул. „Симеон Велики“, която започва на 15 август и включва и района на обекта при пл. „Оборище“.

От фирмата изпълнител посочиха, че сроковете за въвеждане в експлоатация на ул. „Оборище“ ще бъдат спазени и през есента ще се възстанови обичайното движение.