Повдигнаха обвинение на мъжа, опитал да открадне бус със стока в София

И.В. подкарал автомобила, докато служители зареждали със стоката от буса магазина СНИМКА: Pixabay

Софийската районна прокуратура повдигна обвинение и задържа 37-годишния мъж, опитал да открадне бус със стока в София.

На 11.08.2025 г. около 10,40 часа пред магазин в София, обвиняемият И.В. отнел противозаконно чужд товарен автомобил, марка „Ивеко". И.В. подкарал автомобила, докато служители зареждали със стоката от буса магазина, съобщават от Прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство. 

Ако бъде признат за виновен, обвиняемият може да получи присъда от 1 до 8 години затвор.

И.В. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои Софийската районна прокуратура да внесе искане в съда за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража".

И.В. подкарал автомобила, докато служители зареждали със стоката от буса магазина СНИМКА: Pixabay

