Повдигнаха обвинение на мъжа, опитал да открадне бус със стока в София

Софийската районна прокуратура повдигна обвинение и задържа 37-годишния мъж, опитал да открадне бус със стока в София.
На 11.08.2025 г. около 10,40 часа пред магазин в София, обвиняемият И.В. отнел противозаконно чужд товарен автомобил, марка „Ивеко". И.В. подкарал автомобила, докато служители зареждали със стоката от буса магазина, съобщават от Прокуратурата.
По случая е образувано досъдебно производство.
Ако бъде признат за виновен, обвиняемият може да получи присъда от 1 до 8 години затвор.
И.В. е задържан за срок до 72 часа.
Предстои Софийската районна прокуратура да внесе искане в съда за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража".