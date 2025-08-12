ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха 45-годишен турчин с 10 кг "чай за пушен...

Два часа вървят пеша в Пирин огнеборци, военни и служители на парка, за да гасят огъня, наблизо няма вода

Огънят в Пирин, който гори вече близо 20 дни, премина границите на Национален парк "Пирин". Едно от огнищата, разпалено от високите температури и силния вятър, прерасна във върхов пожар и премина границите на парка в района на връх Конски кладенец.

Пламъците горят на няколко места, а засегнатата площ е около 15 декара. Стихията се развива в изключително стръмен и труднодостъпен терен. Най-близката точка, до която може да се достигне с автомобил, е на два часа пеша от огнището.

На място работят екипи на Дирекция „Национален парк Пирин", пожарната и военнослужещи. Те копаят на ръка ограничителни ивици, за да спрат разпространението на огъня. В района няма водоизточници и гасенето е възможно единствено по въздух. 

