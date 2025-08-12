ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ремонтират основно 7 км общински път между Дичин и Русаля край Велико Търново

Дима Максимова

Кметът на Дичин Николай Теодосиев показва участъка на ремонта Снимка: Община Велико Търново

Основен ремонт се извършва на общинския път между великотърновските села Дичин и Русаля. Отсечката с дължина близо 7 километра не е обновявана повече от 30 години, а проектът на Община Велико Търново се финансира по Националната инвестиционна програма за общините, съобщиха от местната управа.

Заедно с пътя реконструкция ще претърпят и двете довеждащи улици до централния площад на Дичин, обясни кметът на селото Николай Теодосиев.

В момента дейностите са на етап валиране на основата на платното, полага се допълнителна фракция към старата фрезована настилка, габаритът на цялото трасе се разширява.

Пътят ще бъде основно преасфалтиран, ще се оформи отводняване, нова ще бъде и маркировката – както хоризонтална, така и вертикална.

Инвестицията е поредната, която се реализира през последните две години за по-добрата и безопасна свързаност между населените места на територията на общината. Обновяването на над 102 километра общинска пътна мрежа е основен приоритет в програмата за управление на кмета Даниел Панов и инвестиционните политики на Община Велико Търново и през следващите три години, с конкретно планирани решения и капиталови вложения.

