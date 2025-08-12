Прокуратурата в Бургас се самосезира за поруган паметник

Районната прокуратура в Бургас се самосезира по публикации в медиите, съдържащи данни за вандалски акт срещу Паметника на спасителите на бургаските евреи, съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура.

Според публикации върху паметника са поставени стикери, които закриват надписите, потъпквайки неговото послание и паметта на спасителите.

По случая е образувана преписка, въз основа на която ще бъде извършена проверка от служители на Областната дирекция на МВР-Бургас. В хода на проверката ще бъдат извършени оперативно-издирвателни мероприятия за установяване на извършителите. Ще бъде установено дали има видеозаписи, относими към случая, както и свидетели на случилото се, обясниха от държавното обвинение.

Преди броени дни целият паметник бе обезобразен и облепен със стикери с лика на водача на пронацистките легионери в България преди 1944 г. – ген. Христо Луков. Стикерите са поставени така, че умишлено закриват надписите на паметника, потъпквайки неговото послание и паметта на спасителите.

Това е открит акт на антисемитизъм и ксенофобия, извършен нагло в центъра на града, на метри от сградата на Община Бургас. За съжаление дни наред стикерите по паметника все още стоят. Вярваме, че това е административен пропуск от страна на местната власт и управляващите града имат волята да защитават историческата памет, демократичните ценности и човешкото достойнство, коментираха по-рано от центъра за еврейско-българско сътрудничество "Алеф".