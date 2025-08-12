ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха 45-годишен турчин с 10 кг "чай за пушен...

Времето София 34° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21092199 www.24chasa.bg

Прокуратурата в Бургас се самосезира за поруган паметник

Тони Щилиянова

[email protected]

1216
Поруганият паметник. Снимка: Център Алеф

Районната прокуратура в Бургас се самосезира по публикации в медиите, съдържащи данни за вандалски акт срещу Паметника на спасителите на бургаските евреи, съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура.

Според публикации върху паметника са поставени стикери, които закриват надписите, потъпквайки неговото послание и паметта на спасителите.

По случая е образувана преписка, въз основа на която ще бъде извършена проверка от служители на Областната дирекция на МВР-Бургас. В хода на проверката ще бъдат извършени оперативно-издирвателни мероприятия за установяване на извършителите. Ще бъде установено дали има видеозаписи, относими към случая, както и свидетели на случилото се, обясниха от държавното обвинение.

Преди броени дни целият паметник бе обезобразен и облепен със стикери с лика на водача на пронацистките легионери в България преди 1944 г. – ген. Христо Луков. Стикерите са поставени така, че умишлено закриват надписите на паметника, потъпквайки неговото послание и паметта на спасителите.

Това е открит акт на антисемитизъм и ксенофобия, извършен нагло в центъра на града, на метри от сградата на Община Бургас. За съжаление дни наред стикерите по паметника все още стоят. Вярваме, че това е административен пропуск от страна на местната власт и управляващите града имат волята да защитават историческата памет, демократичните ценности и човешкото достойнство, коментираха по-рано от центъра за еврейско-българско сътрудничество "Алеф".

Поруганият паметник. Снимка: Център Алеф

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)