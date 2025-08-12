Фейсбук сблъсък между лидера на БСП в Кърджали Милко Багдасаров и Цвета Караянчева

Задочен спор между областния лидер на БСП в Кърджали Милко Багдасаров и бившия председател на Народното събрание, а сега депутат от ГЕРБ Цвета Караянчева се разрази във Фейсбук. Повод за размяната на остри реплики стана прекратяването на правомощията на Багдасаров като директор на СУ "П. Р. Славейков" и назначаването на нов директор – Маргарита Демирева, спечелила конкурс за поста.

67-годишният Милко Багдасаров ръководи училището от 1990 г. В своя публикация във Фейсбук той определи освобождаването си като политическо решение, взето от Цвета Караянчева. Багдасаров обвини настоящото ръководство на Регионалното управление на образованието – Кърджали, че са хора, поставени лично от Караянчева и не са проявило интерес към дейността на най-голямото училище в Южна Бъллгария.

В обширния си пост Багдасаров подчертава, че финалът на неговата кариера е уронване на морални стандарти и престъпление към децата на Кърджали. Той припомня, че е получил три национални отличия през годината, но въпреки това е бил наказван от началника на РУО.

Отговорът на Цвета Караянчева не закъсня. В своя публикация тя посочва, че всяка кариера има край и че от човека зависи как ще се оттегли – по най-достойния начин, без истерии и безпочвени нападки. Караянчева изрази разочарование от поведението на Багдасаров, като заяви, че е очаквала „по-зряло и цивилизовано" отношение и осигуряване на нормална приемственост в управлението на училището.