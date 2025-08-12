ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха 45-годишен турчин с 10 кг "чай за пушене" в Първомай, щял да го продава

24 часа Пловдив онлайн

2180
Задържаният наркотик край Първомай.

Живеел в с. Плодовитово, набавил дрогата от куриерска фирма

Турски гражданин със статут на временно пребиваващ у нас е задържан с близо 10 кг наркотици с цел разпространение. Той е спипан в Първомай с два вида синтетични канабиноиди. Веществата са известни с името "чай за пушене", а установеното количество е на стойност около 300 000 лв., съобщиха от Окръжната прокуратура и МВР.  Въпросният прах се примесва с билки, свива се на цигара и се пуши, обясниха запознати.

Мъжът е задържан след съвместна акция на "Национална полиция" и пловдивската дирекция. Криминалистите получили информация за дилър, който продава наркотици на територията на областта. В хода на разследването стигнали до чуждия гражданин, който се готвил да превози голямо количество синтетичен наркотик. 

На 7 август в района на Първомай е бил спрян лек автомобил с двама души - 45-годишният, който живеел в село Плодовитово, и друг от с. Крушево. В багажника на колата имало два кашона, които турчинът малко по-рано взел от куриерска фирма. Вътре полицаите открили пликове с жълтеникаво прахообразно вещество, а полеви тест реагирал положително за синтетичен канабиноид. 

Двамата мъже са били задържани, а след изтичането на 24-часовата полицейска заповед прокуратурата поискала постоянен арест за 45-годишния чужденец. На 11 август Окръжният съд му е определил най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража". Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства по образуваното досъдебно производство продължава. 

