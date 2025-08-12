Без жертви на пътя в Кресненското дефиле след поставяне на колчетата

Няма нито една катастрофа с жертви в Кресненското дефиле, по пътя за Гърция, след 2021 г. Тогава бяха поставени колчета за физическо разделяне на платната. В участъка е имало катастрофи, о те са били само с материални щети. Това съобщи гл. инспектор Сергей Алексов - началник сектор "Пътна полиция" при ОДМВР-Благоевград.

Мярката с поставянето на разделителни колчета в дефилето, където преди това ставаха много катастрофи с жертви, е пример за цялата страна и е най-ефективният метод за предотвратяване на навлизане в насрещното движение или излизане от пътното платно, допълни гл. инсп. Алексов. Съвместно с Областно пътно управление ще бъдат разгледани и други рискови участъци в региона, като този между Разлог и Юндола, както и по пътя Симитли - Банско - ГКПП Илинден, където също е възможно да се поставят физически ограничители.

В най-натоварените дни и часове през Кресненското дефиле и Кресна преминават между 1200 и 1600 автомобила в рамките на час, при нормална пропускливост от 700–800 автомобила.

3 320 нарушения на скоростния режим са заснети от 7 технически средства по време на специализираната полицейска операция „Скорост" в Благоевградска област, която се проведе от 4 до 10 август. От тях в населено място са установени 979 нарушения, а в извън населено - 2341, отчете още шефът на "Пътна полиция".