Цар Симеон II в писмо кани Лили Иванова във "Врана"

Цар Симеон II и Лили Иванова КОЛАЖ: 24 часа

Цар Симеон II кани Лили Иванова в двореца "Врана". Това стана ясно от писмо на царя до Примата на българската естрада, споделено в нейния фейсбук.

В него Симеон II благодари на певицата за изпратена от нея голяма кошница с цветя за рождения му ден, която впечатлила всички негови гости. Царят навърши 88 години на 16 юни.

"Специални благодарности на Н.В. Цар Симеон II за уважението и отношението към мен и моето творчество! Здраве, щастие и много, много успехи на цялото царско семейство!", пише Лили Иванова.

Ето какво гласи цялото писмо на Н.В. Цар Симеон II:         

Уважаема госпожо Иванова, драга Лили,

Държа най-искрено да изкажа благодарността си за изпратената от Вас най-голяма кошница с цветя, която някога съм получавал, и която впечатли много всички, събрали се за рождения ми ден!

Благодарен съм и за Вашите покани за концерти, които сте ни пращала, и на които за съжаление не винаги съм успявал да присъствам!

С Царицата бихме се радвали, ако ни гостувате във Врана в удобно време, а до тогава Ви желая да сте все така активна за радост на Вашите многобройни и верни фенове, към които се числя и аз!                   

       

Специални благодарности на Н.В. Цар Симеон II за уважението и отношението към мен и моето творчество! Здраве, щастие и много, много успехи на цялото царско семейство! ❤️❤️❤️❤️❤️

Публикувахте от Lili Ivanova в Вторник, 12 август 2025 г.
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

