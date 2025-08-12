Глобиха млад шофьор от Пловдив, три тийнейджърки излезли през прозорците на колата му в движение

За безотговорно поведение актове са съставени на едната от пътничките, на 16 г., и на родителите на другите две деца

21-годишен водач на лек автомобил се сдоби с акт, след като три непълнолетни момичета се подали през прозорците на колата му по време на движение в Пловдив, съобщиха от полицията.

Вчера служители на Трето районно управление започнали незабавна проверка заради разпространени кадри в социалните мрежи, на които се вижда, че три тийнейджърки са излезли от прозорците на кола и се снимат с телефон. Установено е, че опасната ситуация се е разиграла около 23 ч. на 10 август, в зоната на кръстовище между бул. "България" и ул. "Огражден".

Колата управлявал 21-годишен младеж, а пътничките са на 14, 15 и 16 години. На шофьора е съставен акт за това, че не е осигурил безопасното пътуване на пасажерите. За недисциплинирано поведение като пътник в колата 16-годишното момиче също е глобено. Другите две непълнолетни не подлежат на наказателна отговорност, затова родителите им са получили административни санкции.

Материалите по преписката са изпратени в Районната прокуратура с мнение за налагане на възпитателни мерки от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.