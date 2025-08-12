ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: „Из Китай с Павел“ ни показва златния Буда в ...

Времето София 35° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21093030 www.24chasa.bg

Глобиха млад шофьор от Пловдив, три тийнейджърки излезли през прозорците на колата му в движение

24 часа Пловдив онлайн

968
Полиция СНИМКА: Pixabay

За безотговорно поведение актове са съставени на едната от пътничките, на 16 г., и на родителите на другите две деца

21-годишен водач на лек автомобил се сдоби с акт, след като три непълнолетни момичета се подали през прозорците на колата му по време на движение в Пловдив, съобщиха от полицията. 

Вчера служители на Трето районно управление започнали незабавна проверка заради разпространени кадри в социалните мрежи, на които се вижда, че три тийнейджърки са излезли от прозорците на кола и се снимат с телефон. Установено е, че опасната ситуация се е разиграла около 23 ч. на 10 август, в зоната на кръстовище между бул. "България" и ул. "Огражден".

Колата управлявал 21-годишен младеж, а пътничките са на 14, 15 и 16 години. На шофьора е съставен акт за това, че не е осигурил безопасното пътуване на пасажерите. За недисциплинирано поведение като пътник в колата 16-годишното момиче също е глобено. Другите две непълнолетни не подлежат на наказателна отговорност, затова родителите им са получили административни санкции.

Материалите по преписката са изпратени в Районната прокуратура с мнение за налагане на възпитателни мерки от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Полиция СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)