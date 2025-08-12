ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: „Из Китай с Павел“ ни показва златния Буда в ...

Времето София 35° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21093104 www.24chasa.bg

ПП отговори на ГЕРБ: Няма похарчени допълнителни 7 млн. лева за гасенето на пожари

1100
Военният самолет „Спартан" Снимки: Правителствена пресслужба

От "Продължаваме промяната" отговориха на депутата от ГЕРБ Христо Гаджев, който обвини правителството на Кирил Петков за закупуването система за гасене на пожари от самолетите Спартан за близо 7 млн. евро, която три години по-късно не може да бъде въведена в експлоатация. "Тук логичният въпрос е защо въобще е купена? Но надали ще получи някога отговор...", каза Гаджев. Отговорът на ПП дойде часове по-късно:

"В опит да отклонят вниманието от скандалното си управление, ГЕРБ ровят в историята на Продължаваме Промяната и търсят "косъм в яйцето".

Депутатът от управляващото мнозинство Христо Гаджев се включи неадекватно в темата за пожарите – не за да даде решение за кризата и реалните проблеми на хората в момента, а за да атакува ПП.

Правителството Петков е първото, което 16 години след договора за закупуване на Спартан от 2006 г., се възползва от предвидената в този договор възможност да оборудва самолетите с контейнери за гасене на пожари. Кабинетът Петков е свален през лятото на 2022 година, след само 8 месеца управление.

Защо самолетите Спартан не са оборудвани по време на управленията на ГЕРБ? Договорът, даващ тази възможност, е от 2006 година, а ГЕРБ управляваха от 2009 до 2021 г. В съседна Румъния системата работи от 2017 година.

Защо ВВС няма подготвени и квалифицирани пилоти в годините, след като кабинетът Петков е задвижил процеса?

Все въпроси, на които управляващите трябва да търсят отговор и решения на моментния проблем с пожарите в своите редици, вместо да атакуват опозицията и да прехвърлят проблема "от болната глава на здравата."

Военният самолет „Спартан" Снимки: Правителствена пресслужба

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)