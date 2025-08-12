ПП отговори на ГЕРБ: Няма похарчени допълнителни 7 млн. лева за гасенето на пожари

От "Продължаваме промяната" отговориха на депутата от ГЕРБ Христо Гаджев, който обвини правителството на Кирил Петков за закупуването система за гасене на пожари от самолетите Спартан за близо 7 млн. евро, която три години по-късно не може да бъде въведена в експлоатация. "Тук логичният въпрос е защо въобще е купена? Но надали ще получи някога отговор...", каза Гаджев. Отговорът на ПП дойде часове по-късно:

"В опит да отклонят вниманието от скандалното си управление, ГЕРБ ровят в историята на Продължаваме Промяната и търсят "косъм в яйцето".

Депутатът от управляващото мнозинство Христо Гаджев се включи неадекватно в темата за пожарите – не за да даде решение за кризата и реалните проблеми на хората в момента, а за да атакува ПП.

Правителството Петков е първото, което 16 години след договора за закупуване на Спартан от 2006 г., се възползва от предвидената в този договор възможност да оборудва самолетите с контейнери за гасене на пожари. Кабинетът Петков е свален през лятото на 2022 година, след само 8 месеца управление.

Защо самолетите Спартан не са оборудвани по време на управленията на ГЕРБ? Договорът, даващ тази възможност, е от 2006 година, а ГЕРБ управляваха от 2009 до 2021 г. В съседна Румъния системата работи от 2017 година.

Защо ВВС няма подготвени и квалифицирани пилоти в годините, след като кабинетът Петков е задвижил процеса?

Все въпроси, на които управляващите трябва да търсят отговор и решения на моментния проблем с пожарите в своите редици, вместо да атакуват опозицията и да прехвърлят проблема "от болната глава на здравата."