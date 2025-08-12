Бивша шефка на агенцията за децата иска да ръководи образованието в София

Петима са кандидатите, допуснати до конкурс за поста началник на Регионалното управление на образованието в София. Имената са съобщени на сайта на институцията. Това са Клара Арабаджиева, Вяра Богатева, Елеонора Лилова, Филип Филипов и Вера Влахова. Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 19 август в Министерството на образованието и науката. При явяването си е необходимо кандидатите да носят документ за самоличност. Интервюто с допуснатите след теста кандидати ще се проведе в същия ден.

Един от петимата ще смени на поста Ваня Кастрева, която 17 години ръководи РУА-София. Тя оглавява РУО от 2006 г. с малко прекъсване - година и половина беше зам.-министър на образованието първо в служебния кабинет начело с Георги Близнашки, а после за кратко и във второто правителство на Бойко Борисов. Кастрева е един от най-дългогодишните кадри в администрацията на МОН, което я е удостоило с почетното си отличие "Неофит Рилски" за цялостна дейност в сферата на образованието.

"Силно вярвам и много го искам да дойде добър колега на моя пост. За мен много важно е да има приемственост и надграждане на всичко сътворено. А иначе всяка промяна е възможност - за усъвършенстване. Аз лично съм изключително позитивно настроена", каза за "24 часа" Кастрева. Обещава винаги да е на линия в помощ на по-младите кадри, защото "това е част от живота ѝ".

Кастрева си тръгна като зам.-министър на проф. Тодор Танев от втория кабинет на ГЕРБ заедно със самия него заради скандал с учебните програми. В проекта на тази по история за 6-и клас се говореше за съжителство между българи и турци, но не и за османско владичество, робство или иго, което предизвика голямо обществено и политическо брожение. И професорът, и Кастрева подадоха оставки, а министър стана Меглена Кунева.

По длъжностна характеристика началникът на РУО планира, организира, координира, контролира и отговаря за дейността на Регионалното управление на образованието, като "подпомага министъра при провеждане на държавната политика" на територията на съответния регион. Изискват се магистърска степен и поне 5 г. опит на ръководна длъжност в образователна институция или администрация.

Д-р Елеонора Лилова е бивша шефка на Държавната агенция за закрила на детето и настояща директорка на 2-о средно училище "Акад. Емилиян Станев". Притежава магистърски степени по педагогика, социология и мениджмънт на образованието от Софийския университет. Доктор е по управление на образованието от Пловдивския университет. Има допълнителна професионална квалификация по психология и специализирана подготовка за заемане на длъжността педагогически съветник. Започва професионалния си път като начален учител и учител по английски език. Има управленски опит като директор на две общински училища в София. Участвала в специализации, квалификационни курсове и обмяна на опит във Великобритания, Унгария, Полша, Италия и др. Владее руски и английски език.

Клара Арабаджиева е директор на столичното 19-о средно училище "Елин Пелин". Преподавател е по физика и математика. "Моята философия за преподаване и ръководене на училището се основава на дисциплина и справедливост, заложени в образователния процес, но съчетани с богатата емоционалност и любов към децата. В сърцето на тази философия лежи предаността към математиката, която виждам като ключов инструмент за развиване на аналитично мислене и пробуждане на усъвършенстван потенциал. Това е записала Клара Арабаджиева в портфолиото си.

Вяра Богатева е образователен директор на СофтУни Кидс - инициатива на СофтУни - най-голямата образователна организация у нас, предлагаща съвременни, достъпни и практически обучения по програмиране, QA, дигитален маркетинг и дизайн, насочена към деца на възраст между 6 и 12 години.

Филип Филипов е директор на Професионална гимназия по електротехника и автоматика в София.

Вера Влахова е старши експерт по чужд и майчин език в Регионалното управление на образованието в София. Старши експертите по чужд език и по майчин език създават условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на област София-град, като подпомагат и осигуряват осъществяването на правомощията на началника на РУО – София-град чрез организационно-методическа дейност и чрез контрол на образователно-възпитателния процес в областта на учебните предмети чужд език и майчин език, обясняват в сайта на институцията.