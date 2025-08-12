ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: „Из Китай с Павел“ ни показва златния Буда в ...

Времето София 35° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21093234 www.24chasa.bg

5-годишно дете се удави в басейн в Равда

Тони Щилиянова

[email protected]

1164
Снимка Архив

5-годишно дете от Стара Загора се е удавило в басейн в Равда снощи, трагедията се разиграла в частен комплекс, съобщиха източници от полицията пред "24 часа".

Детето е било с родителите си, които имали имот в комплекса и през лятото прекарвали там. В нощта на инцидента семейството празнувало със свои роднини. Никой не разбрал кога момченцето е изчезнало от полезрението на родителите си. То най-вероятно се е подхлъзнало и е паднало в басейна, предполагат криминалисти.

По случая е образувано досъдебно производство в полицията в Несебър. 

Снимка Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)