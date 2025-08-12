5-годишно дете се удави в басейн в Равда

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

5-годишно дете от Стара Загора се е удавило в басейн в Равда снощи, трагедията се разиграла в частен комплекс, съобщиха източници от полицията пред "24 часа".

Детето е било с родителите си, които имали имот в комплекса и през лятото прекарвали там. В нощта на инцидента семейството празнувало със свои роднини. Никой не разбрал кога момченцето е изчезнало от полезрението на родителите си. То най-вероятно се е подхлъзнало и е паднало в басейна, предполагат криминалисти.

По случая е образувано досъдебно производство в полицията в Несебър.