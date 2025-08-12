Вижте как взривяват дрона, открит на плаж в Созопол (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Специализиран екип от Военноморските сили (ВМС) унищожи дрона, намерен във вторник на плаж „Харманите" в Созопол. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Украински дрон Posted by Tsvetoslav Tsvetkov on Tuesday 12 August 2025

Дронът е унищожен в 11:20 часа по заповед на заместник-командира на ВМС флотилен адмирал Ваньо Мусински.

❗️Военен дрон беше открит на плажа⛱ „Хармани“ край Созопол. По счупените крила и раковините по корпуса може да се... Posted by Информационен център на МО - ArmymediaBg on Tuesday 12 August 2025

Искането за участие на военнослужещите е получено в 10.00 часа от Областна администрация Бургас. След положителна резолюция от началника на отбраната, е активирана група за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от ВМС.

Уважаеми жители и гости на Созопол, На плаж „Хармани“ беше открит военен дрон. Районът е отцепен, на място работят екипи на Министерството на отбраната. Няма причина за притеснение – устройството е унищожено на място от военните специалисти. Молим да спазвате указанията на органите на реда. Posted by Община Созопол / Sozopol Municipality on Tuesday 12 August 2025

Военнослужещите констатират, че откритият предмет е дрон, непознат модел, и не може да се определи дали има бойна част. Дронът е унищожен от гледна точка на сигурност.