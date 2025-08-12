ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илия откри връзката между квантовата физика и собс...

Вижте как взривяват дрона, открит на плаж в Созопол (Видео, снимки)

Дронът, открит на плажа в Созопол Снимка: Фейсбук/ Anastas Georgiev

Специализиран екип от Военноморските сили (ВМС) унищожи дрона, намерен във вторник на плаж „Харманите" в Созопол. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Украински дрон

Дронът е унищожен в 11:20 часа по заповед на заместник-командира на ВМС флотилен адмирал Ваньо Мусински. 

❗️Военен дрон беше открит на плажа⛱ „Хармани“ край Созопол. По счупените крила и раковините по корпуса може да се...

Искането за участие на военнослужещите е получено в 10.00 часа от Областна администрация Бургас. След положителна резолюция от началника на отбраната, е активирана група за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от ВМС.

Уважаеми жители и гости на Созопол, На плаж „Хармани“ беше открит военен дрон. Районът е отцепен, на място работят екипи на Министерството на отбраната. Няма причина за притеснение – устройството е унищожено на място от военните специалисти. Молим да спазвате указанията на органите на реда.

Военнослужещите констатират, че откритият предмет е дрон, непознат модел, и не може да се определи дали има бойна част. Дронът е унищожен от гледна точка на сигурност.

Военен дрон паркиран на плажа Хармани, Созопол!

Дронът, открит на плажа в Созопол Снимка: Фейсбук/ Anastas Georgiev

