ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илия откри връзката между квантовата физика и собс...

Времето София 35° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21093529 www.24chasa.bg

Срещу 50 000 лева пускат Николай Перчемлиев, под чиято ферма откриха фабрика за цигари

4488
Във фабриката под земята са открити цигари за 30 млн. лева Снимка Архив

Съдът в Хасково наложи парична гаранция от 50 000 лева на Николай Перчемлиев, под чието ферма за крави бе открита най-голямата цигарена фабрика у нас. На Христо Мотов, който е отговарял за логистиката и транспорта - гаранция от 30 хиляди лева, съобщава bTV.

Двамата са обвиняеми за съпричaстност към цигарената фабрика в свиленградското село Момково, в която на 9 юли ГДБОП откри над 100 млн къса цигари за над 30 милиона лева, машини и оборудване, разположени под фермата на Перчемлиев. Съпругата му и баща му също са обвинени и са на свобода срещу парична гаранция.

Решението на съда е окончателно. Николай Перчемлиев отрича да е знаел, че под фермата му е имало цигарена фабрика. Строял е подземието за торохранилище. Намекна, че е под наем, но отказа да говори повече, тъй като щял да попречи на разследването. Преди това пред съда каза, че бил фалирал. Мандрата разчитала на държавни изложения и вече не ги канели. Семейството му били психически сринати и трябвало да се погрижи за него и за бизнеса.

На 10 юли при специализирана операция на МВР бе разкрита нелегалната фабрика за цигари, разположена в подземие на 4 метра под стопански обект.

Според адвоката на другия обвиняем - Христо Мотов, няма доказателствата, че е влизал във фабриката, а само в мандрата. Това, че е превозвал филтри, не било доказателство, защото товарителницата не била за Момково, а от Пловдив за Караджово. Предал си е телефона на разследващите и им е съдействал.

Във фабриката под земята са открити цигари за 30 млн. лева Снимка Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)