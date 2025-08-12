Срещу 50 000 лева пускат Николай Перчемлиев, под чиято ферма откриха фабрика за цигари

Съдът в Хасково наложи парична гаранция от 50 000 лева на Николай Перчемлиев, под чието ферма за крави бе открита най-голямата цигарена фабрика у нас. На Христо Мотов, който е отговарял за логистиката и транспорта - гаранция от 30 хиляди лева, съобщава bTV.



Двамата са обвиняеми за съпричaстност към цигарената фабрика в свиленградското село Момково, в която на 9 юли ГДБОП откри над 100 млн къса цигари за над 30 милиона лева, машини и оборудване, разположени под фермата на Перчемлиев. Съпругата му и баща му също са обвинени и са на свобода срещу парична гаранция.

Решението на съда е окончателно. Николай Перчемлиев отрича да е знаел, че под фермата му е имало цигарена фабрика. Строял е подземието за торохранилище. Намекна, че е под наем, но отказа да говори повече, тъй като щял да попречи на разследването. Преди това пред съда каза, че бил фалирал. Мандрата разчитала на държавни изложения и вече не ги канели. Семейството му били психически сринати и трябвало да се погрижи за него и за бизнеса.

На 10 юли при специализирана операция на МВР бе разкрита нелегалната фабрика за цигари, разположена в подземие на 4 метра под стопански обект.

Според адвоката на другия обвиняем - Христо Мотов, няма доказателствата, че е влизал във фабриката, а само в мандрата. Това, че е превозвал филтри, не било доказателство, защото товарителницата не била за Момково, а от Пловдив за Караджово. Предал си е телефона на разследващите и им е съдействал.