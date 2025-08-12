Изтеглиха и огнеборците от едното огнище на пожара в Пирин заради силния вятър

Всички огнеборци, горски служители, военни и доброволци, които гасяха едното възобновено огнище на пожара в Пирин, са евакуирани. Изтеглянето на безопасно място се е наложило, защото заради силния вятър пожарът вече е върхов, което е изключително опасно, каза началникът на РСПБЗН -Благоевград Валентин Василев.

В момента има гасене с хеликоптери по въздух и в момента, когато огънят бъде свален на земята, отново ще могат да влязат наземните гасачески екипи.

Второто огнище и фронтът, в близост до границите на национален парк "Пирин", е овладян. Там гасенето е наземно, основно с просеки.