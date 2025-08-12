2 нови огнища на шарка са открити в Пловдивско, животните в 86 ферми вече са умъртвени

Все по-трудно е изхранването на здравите карантинирани овце и кози, ще искаме допълнителна помощ за стопаните от земеделското министерство, съобщи проф. Христина Янчева

Само 2 нови огнища на шарка по овцете и козите са открити през последната седмица в Пловдивска област, но вземането на проби продължава, защото всеки ден постъпват нови сигнали от собственици на животновъдни обекти за заразени стада. Това стана ясно на заседание на Областната епизоотична комисия, която се проведе днес под председателството на областния управител на Пловдив проф. Христина Янчева.

Тя съобщи, че през миналата седмица е провела среща с представители на животновъдни организации, които са поставили своите проблеми. „Един от тях е свързан с изхранването на здравите животни, които сега са под карантина и не излизат на паша. Затова предлагам от името на комисията да изпратим предложение до Министерството на земеделието и горите, за да се потърси възможност за допълнителна помощ за животновъдите с карантинирани стада", заяви областният управител. Предложението й беше прието единодушно от Областната епизоотичната комисия.

По данни на директора на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Чавдар Чавдаров към настоящия момент в региона са регистрирани 104 огнища, като в 86 обекта животните вече са умъртвени в съответствие с действащите ветеринарномедицински разпоредби. Всички забрани, въведени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ, остават в сила.

Д-р Чавдаров обясни, че за подпомагане на засегнатите стопани, при установяване на шарка в животновъден обект в срок до една седмица от констатиране на огнището, се изплаща авансово по 200 лв. на животно. Голяма част от стопаните вече са получили авансовата помощ и вече очакват пълното обезщетение.

Заместник-директорът на ОДМВР-Пловдив комисар Пламен Иванов докладва за засилени мерки в изпълнение заповедите на БАБХ и разпорежданията на Областния щаб. Продължава контролът на пазари и тържища за незаконна продажба на животни. Над 5000 са извършените проверки на микробуси, камиони и бусове, с които евентуално могат да се пренасят незаконно животни.

При съмнение за заболяване, нерегламентирано движение на животни или други нередности гражданите могат да подават сигнали към полицията на тел. 112. Сигнали се приемат денонощно и на телефон 0700 122 99.