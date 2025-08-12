"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хванаха шофьор да кара с над 130 км/ч в населено място. Нарушението е регистрирано с камера в село Благово, област Монтана.

При ограничение от 50 км/ч колата е преминала по улицата със 133 км/ч. Шофьорът ще отнесе солидна парична глоба за превишението на максимално допустимата скорост с 88 км/ч, пише БНР.

Според Закона за движение по пътищата за превишаване над 50 км/ч глобата е 700 лева и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 км/ч превишаване над тази скорост глобата се увеличава с 50 лева.

За времето от 4 до 10 август на територията на общините Монтана и Берковица е извършена полицейска операция, като са констатирани 459 нарушения. Само за Берковско полицаите са заснели с камерите 74 видеоклипа за нарушение на скоростните режими.